Сервісні центри МВС змінюють графіки роботи

Сервісні центри МВС змінюють графіки роботи
Із вівторка, 22 листопада сервісні центри МВС, які надають послуги повязані з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів по всій Україні, переходять на оновлений графік роботи.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Обслуговувати клієнтів розпочнуть о 8:00. Зміни пов’язані з можливою економією електроенергії та продиктовані енергетичними викликами, які постають через постійні ракетні атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури України.

При цьому сервісні центри МВС зберігають свій традиційний уже протягом 7 років п’ятиденний робочий графік – із робочими суботами. А також надання послуг відбувається без перерви на обід.

Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

вт, ср, чт, пт – із 8:00 до 17:00;

сб – із 8:00 до 15:45;

нд, пн – вихідні дні.

«Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів. Можна зауважити, що найбільша кількість відвідувачів завжди спостерігається зранку. Отже, у кожного тепер є можливість отримати послуги ще раніше, починаючи з 8:00, а не 9:00, як це було», – прокоментував оновлення графіку роботи начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Варто зважати, що отримати талон попереднього запису в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.

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Теги: сервісні центри МВС
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