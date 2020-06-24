Сервісні центри МВС змінюють графіки роботи

Із вівторка, 22 листопада сервісні центри МВС, які надають послуги повязані з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів по всій Україні, переходять на оновлений графік роботи.Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.Обслуговувати клієнтів розпочнуть о 8:00. Зміни пов’язані з можливою економією електроенергії та продиктовані енергетичними викликами, які постають через постійні ракетні атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури України.При цьому сервісні центри МВС зберігають свій традиційний уже протягом 7 років п’ятиденний робочий графік – із робочими суботами. А також надання послуг відбувається без перерви на обід.Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:вт, ср, чт, пт – із 8:00 до 17:00;сб – із 8:00 до 15:45;нд, пн – вихідні дні.«Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів. Можна зауважити, що найбільша кількість відвідувачів завжди спостерігається зранку. Отже, у кожного тепер є можливість отримати послуги ще раніше, починаючи з 8:00, а не 9:00, як це було», – прокоментував оновлення графіку роботи начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.Варто зважати, що отримати талон попереднього запису в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.