Сервісні центри МВС змінюють графіки роботи
Сьогодні, 14:02
Із вівторка, 22 листопада сервісні центри МВС, які надають послуги повязані з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів по всій Україні, переходять на оновлений графік роботи.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Обслуговувати клієнтів розпочнуть о 8:00. Зміни пов’язані з можливою економією електроенергії та продиктовані енергетичними викликами, які постають через постійні ракетні атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури України.
При цьому сервісні центри МВС зберігають свій традиційний уже протягом 7 років п’ятиденний робочий графік – із робочими суботами. А також надання послуг відбувається без перерви на обід.
Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:
вт, ср, чт, пт – із 8:00 до 17:00;
сб – із 8:00 до 15:45;
нд, пн – вихідні дні.
«Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів. Можна зауважити, що найбільша кількість відвідувачів завжди спостерігається зранку. Отже, у кожного тепер є можливість отримати послуги ще раніше, починаючи з 8:00, а не 9:00, як це було», – прокоментував оновлення графіку роботи начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Варто зважати, що отримати талон попереднього запису в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Обслуговувати клієнтів розпочнуть о 8:00. Зміни пов’язані з можливою економією електроенергії та продиктовані енергетичними викликами, які постають через постійні ракетні атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури України.
При цьому сервісні центри МВС зберігають свій традиційний уже протягом 7 років п’ятиденний робочий графік – із робочими суботами. А також надання послуг відбувається без перерви на обід.
Розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:
вт, ср, чт, пт – із 8:00 до 17:00;
сб – із 8:00 до 15:45;
нд, пн – вихідні дні.
«Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів. Можна зауважити, що найбільша кількість відвідувачів завжди спостерігається зранку. Отже, у кожного тепер є можливість отримати послуги ще раніше, починаючи з 8:00, а не 9:00, як це було», – прокоментував оновлення графіку роботи начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Варто зважати, що отримати талон попереднього запису в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жителі Івано-Франківська розкладали «закладки». ФОТО
Сьогодні, 14:48
Помер працівник Волинського гідрометеоцентру
Сьогодні, 14:29
Сервісні центри МВС змінюють графіки роботи
Сьогодні, 14:02
У Луцьку до пенсіонерки прийшла жінка і «видурила» тисячу євро
Сьогодні, 13:19
21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком
Сьогодні, 12:48
Медіа