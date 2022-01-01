У Луцьку жителі Івано-Франківська розкладали «закладки». ФОТО
Сьогодні, 14:48
У Луцьку затримали двох чоловіків, які поширювали наркотики на території міста та району.
Про це повідомляє поліція Волинської області.
Під час слідчо-оперативних заходів встановлено, що чоловіки 28-ми та 25-ти років забезпечували функціонування телеграмканалу. Вони розповсюджували закладки на території міста Луцька та району за обумовленими адресами й координатами.
Під час реалізації оперативної інформації співробітники УБН затримали 25-річного фігуранта у Луцьку, який мав при собі майже 100 шт. таблеток ЛСД та майже 30 упаковок стікерів з психотропною речовиною.
У автомобілі його 28-річного спільника оперативники вилучили 42 флакони «Тетрагідроканнабінолу», колбу із залишками речовини, ззовні схожої на Альфу «PVP».
Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисників вилучено 179 колб з психотропною речовиною альфа «PVP», психотропну речовину альфа «PVP»; наркотичного засіб канабіс, 5 флаконів психоактивного компоненту канабісу, а також зіппакети, ізоляційну стрічку, електронні ваги, порожні колби, 2 пристрої для вживання заборонених речовин, мірна ложка та інші речові докази.
Крім того, оперативники встановили місця трьох залишених фігурантами мастеркладів, на території Луцька та Луцького району, в яких знаходилося 255 закладок з психотропною речовиною альфа «PVP» та 20 флаконів психоактивного компоненту канабісу.
Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у вчинених злочинах, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.
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Про це повідомляє поліція Волинської області.
Під час слідчо-оперативних заходів встановлено, що чоловіки 28-ми та 25-ти років забезпечували функціонування телеграмканалу. Вони розповсюджували закладки на території міста Луцька та району за обумовленими адресами й координатами.
Під час реалізації оперативної інформації співробітники УБН затримали 25-річного фігуранта у Луцьку, який мав при собі майже 100 шт. таблеток ЛСД та майже 30 упаковок стікерів з психотропною речовиною.
У автомобілі його 28-річного спільника оперативники вилучили 42 флакони «Тетрагідроканнабінолу», колбу із залишками речовини, ззовні схожої на Альфу «PVP».
Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисників вилучено 179 колб з психотропною речовиною альфа «PVP», психотропну речовину альфа «PVP»; наркотичного засіб канабіс, 5 флаконів психоактивного компоненту канабісу, а також зіппакети, ізоляційну стрічку, електронні ваги, порожні колби, 2 пристрої для вживання заборонених речовин, мірна ложка та інші речові докази.
Крім того, оперативники встановили місця трьох залишених фігурантами мастеркладів, на території Луцька та Луцького району, в яких знаходилося 255 закладок з психотропною речовиною альфа «PVP» та 20 флаконів психоактивного компоненту канабісу.
Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у вчинених злочинах, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.
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