У центрі Луцька 19 будинків залишилися без тепла
Сьогодні, 15:08
У зв’язку з витоком на тепловій мережі, що стався 19 листопада тимчасово було припинено подачу тепла на 19 будинків на просп. Волі, Київському Майдані та вул. Ніла Хасевича.
Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
«Виконані впродовж вихідних днів заходи дозволили відновити опалення для усіх житлових будинків окрім двох на вул. Ніла Хасевича, 4, 6.
Нині аварійна бригада підприємства працює над виявленням та ліквідацією витоку, після чого послугу буде відновлено.
Про результати виконання робіт буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
«Виконані впродовж вихідних днів заходи дозволили відновити опалення для усіх житлових будинків окрім двох на вул. Ніла Хасевича, 4, 6.
Нині аварійна бригада підприємства працює над виявленням та ліквідацією витоку, після чого послугу буде відновлено.
Про результати виконання робіт буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.
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