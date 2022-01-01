Помер працівник Волинського гідрометеоцентру
Сьогодні, 14:29
Пішов із життя робітник ремонтно-відновлювального відділу Волинського обласного центру з гідрометеорології Мирослав Олішкевич.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Чоловіку було 59 років.
Мирослав Олішкевич пропрацював у гідрометеоцентрі 28 років.
«Його «золоті руки» останні 28 років ремонтували, оновлювали та підтримували гідрометеорологічну мережу Волині в належному стані. В нашій пам'яті Славік залишиться неймовірно приємною і хорошою людиною, яку всі любили, а спілкуватися з ним викликало посмішку. Сумуємо та поділяємо горе з його рідними та близькими», - повідомили у дописі.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Чоловіку було 59 років.
Мирослав Олішкевич пропрацював у гідрометеоцентрі 28 років.
«Його «золоті руки» останні 28 років ремонтували, оновлювали та підтримували гідрометеорологічну мережу Волині в належному стані. В нашій пам'яті Славік залишиться неймовірно приємною і хорошою людиною, яку всі любили, а спілкуватися з ним викликало посмішку. Сумуємо та поділяємо горе з його рідними та близькими», - повідомили у дописі.
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