Помер працівник Волинського гідрометеоцентру

Пішов із життя робітник ремонтно-відновлювального відділу Волинського обласного центру з гідрометеорологіїПро це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Чоловіку було 59 років.Мирослав Олішкевич пропрацював у гідрометеоцентрі 28 років.«Його «золоті руки» останні 28 років ремонтували, оновлювали та підтримували гідрометеорологічну мережу Волині в належному стані. В нашій пам'яті Славік залишиться неймовірно приємною і хорошою людиною, яку всі любили, а спілкуватися з ним викликало посмішку. Сумуємо та поділяємо горе з його рідними та близькими», - повідомили у дописі.