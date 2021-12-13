У Луцьку до пенсіонерки прийшла жінка і «видурила» тисячу євро

У п’ятницю, 18 листопада, до поліції звернулася 85-річна мешканка Луцька. Жінка розповіла, що до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа й повідомила, що її сусідка потрапила в аварію, необхідні кошти на операцію.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За деякий час до лучанки прийшла жінка, яка забрала тисячу євро. Лише згодом пенсіонерка зрозуміла, що має справу із аферистами.Під час першочергових оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці та відстежили маршрут руху, буквально за декілька годин її затримали на автостанції.Як з’ясувалося, шахрайка, 44-річна мешканка Луганської області, раніше судима за розбій. Також встановлено, що вона причетна до скоєння ще одного шахрайства на території міста. Днем раніше за цим же методом жінка ошукала 80-річну місцеву мешканку на 400 доларів, 100 євро та 3000 гривень.Шахрайку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголосили про підозру за скоєння шахрайств та обрали запобіжний захід 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави.