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Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Єгор Чернєв.

«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», – написав Чернєв.

Зазначається, що резолюція містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Теги: НАТО, Росія, країна-терорист
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