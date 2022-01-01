Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Сьогодні, 15:27
Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.
Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Єгор Чернєв.
«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», – написав Чернєв.
Зазначається, що резолюція містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.
У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Єгор Чернєв.
«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», – написав Чернєв.
Зазначається, що резолюція містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.
У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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