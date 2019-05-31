Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США

Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США
Співак зі Старої Вижівки YAKTAK (Ярослав Карпук) оголосив про концертний тур у США.

Про це написав на сторінці в Instagram.

Співак випустив новий трек «Не мовчи».

«Дуже часто мовчання вбиває відносини. Тому, якщо Вам є що сказати важливій для вас людині - не мовчіть, адже потрібно цінувати її тут і зараз. Кожного дня мені в дірект приходили повідомлення: «Коли вийде пісня «Не мовчи?». І ось нарешті цей момент настав», - написав співак.

Ярослав повідомив, що у січні їде у тур по США разом зі співаками Wellboy та SHUMEI.

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Теги: Ярослав Карпук, США, концерт, тур
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