Знайшли мертвою жінку, яка зникла на Волині декілька днів тому
Сьогодні, 12:17
У селі Жабка Луцької громади поблизу залізничних колій знайшли мертвою 79-річну жительку Ківерців Марту Михайлівну Щурко, яка пішла з дому і не повернулася.
Тіло пенсіонерки знайшли у суботу, 19 листопада.
Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, бабуся 18 листопада близько 12 години пішла з дому і не повернулася. При собі вона мала мобільний телефон, та не піднімала слухавку. Розшукувана мала проблеми із зором та не орієнтувалася у просторі.
Відомо, що на тілі пенсіонерки слідів насильницької смерті не виявили. Відомості належним чином задокументували.
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Тіло пенсіонерки знайшли у суботу, 19 листопада.
Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, бабуся 18 листопада близько 12 години пішла з дому і не повернулася. При собі вона мала мобільний телефон, та не піднімала слухавку. Розшукувана мала проблеми із зором та не орієнтувалася у просторі.
Відомо, що на тілі пенсіонерки слідів насильницької смерті не виявили. Відомості належним чином задокументували.
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