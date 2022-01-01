Знайшли мертвою жінку, яка зникла на Волині декілька днів тому

Знайшли мертвою жінку, яка зникла на Волині декілька днів тому
У селі Жабка Луцької громади поблизу залізничних колій знайшли мертвою 79-річну жительку Ківерців Марту Михайлівну Щурко, яка пішла з дому і не повернулася.

Тіло пенсіонерки знайшли у суботу, 19 листопада.

Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, бабуся 18 листопада близько 12 години пішла з дому і не повернулася. При собі вона мала мобільний телефон, та не піднімала слухавку. Розшукувана мала проблеми із зором та не орієнтувалася у просторі.

Відомо, що на тілі пенсіонерки слідів насильницької смерті не виявили. Відомості належним чином задокументували.

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Теги: Марта Щурко, розшук
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