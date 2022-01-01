У любешівській лікарні – новий керівник
Сьогодні, 11:27
Сьогодні, 21 листопада 2022 року, заступник селищного голови Володимир Сергійчук офіційно представив колективу КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради нового керівника. Ним став Сергій Герець.
Про це повідомляють на сайті селищної ради.
Новопризначений директор більше десяти років працював у цьому медичному закладі на посаді лікаря-хірурга хірургічного відділення. Є депутатом Любешівської селищної ради.
«Віримо, що завдяки новому директору медична галузь громади стане кращою та якіснішою. З нашого боку – всебічна підтримка та сприяння. Успіхів Сергію Сергійовичу та колективу», - наголосив Володимир Сергійчук.
Сергій Герець подякував за виявлену йому довіру та запевнив, що буде розвивати заклад і намагатися з колективом робити усе, щоб зберегти медичну установу.
До виконання своїх обов’язків на новій посаді Сергій Герець приступив уже сьогодні.
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Про це повідомляють на сайті селищної ради.
Новопризначений директор більше десяти років працював у цьому медичному закладі на посаді лікаря-хірурга хірургічного відділення. Є депутатом Любешівської селищної ради.
«Віримо, що завдяки новому директору медична галузь громади стане кращою та якіснішою. З нашого боку – всебічна підтримка та сприяння. Успіхів Сергію Сергійовичу та колективу», - наголосив Володимир Сергійчук.
Сергій Герець подякував за виявлену йому довіру та запевнив, що буде розвивати заклад і намагатися з колективом робити усе, щоб зберегти медичну установу.
До виконання своїх обов’язків на новій посаді Сергій Герець приступив уже сьогодні.
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