Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів

Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів
46-річний житель Камінь-Каширського району, який боргує понад 60 тисяч гривень аліментів, постане перед судом.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 46-річного жителя села Качин Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки.

Слідство встановило, що з травня 2014 року по грудень 2022 року чоловік, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за несплату аліментів, не заплатив на утримання дитини ні гривні.

Таким чином він боргує понад 63 тисячі гривень та відповідатиме за це перед судом.

Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухиляння від сплати аліментів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром
Сьогодні, 14:38
Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів
Сьогодні, 14:13
На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 13:53
У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини
Сьогодні, 13:45
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
На Волині – нова головна освітянка. ФОТО На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 13:53
На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук
Сьогодні, 12:39
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром
Сьогодні, 14:38
 0
Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів
Сьогодні, 14:13
 0
На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини
Сьогодні, 13:45
 0
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8