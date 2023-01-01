Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів

46-річний житель Камінь-Каширського району, який боргує понад 60 тисяч гривень аліментів, постане перед судом.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 46-річного жителя села Качин Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки.Слідство встановило, що з травня 2014 року по грудень 2022 року чоловік, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за несплату аліментів, не заплатив на утримання дитини ні гривні.Таким чином він боргує понад 63 тисячі гривень та відповідатиме за це перед судом.Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.