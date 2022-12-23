Українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень, – Шмигаль

Українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень, – Шмигаль
Через похолодання та готовність росіян завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

«Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень», - сказав Шмигаль.

За його словами, від сьогодні очікується суттєве похолодання.

«Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», - зазначив Шмигаль.

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Теги: відключення світла, Шмигаль
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