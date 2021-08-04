Поліція розшукує 49-річну лучанку, яка переховується від органів суду

Демчук Марію Михайлівну, жительку Луцька.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Вона обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) та переховується від органів суду.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102.



Конфіденційність гарантується.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянку 49-річну, жительку Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Вона обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) та переховується від органів суду.Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102.Конфіденційність гарантується.

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