Поліція розшукує 49-річну лучанку, яка переховується від органів суду

Поліція розшукує 49-річну лучанку, яка переховується від органів суду
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянку 49-річну Демчук Марію Михайлівну, жительку Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вона обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) та переховується від органів суду.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102.

Конфіденційність гарантується.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, поліція, лучанка, Луцьк, Демчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями
Сьогодні, 15:50
Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Поліція розшукує 49-річну лучанку, яка переховується від органів суду
Сьогодні, 15:11
Українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень, – Шмигаль
Сьогодні, 15:00
Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи. ОНОВЛЕНО Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи. ОНОВЛЕНО
04 серпень, 2021, 11:13
У Луцьку розшукують водія, який збив 30-річну пішохідку та втік з місця ДТП У Луцьку розшукують водія, який збив 30-річну пішохідку та втік з місця ДТП
03 січень, 10:00
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
09 грудень, 2022, 17:25
Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція
25 листопад, 2022, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями
Сьогодні, 15:50
 0
Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Поліція розшукує 49-річну лучанку, яка переховується від органів суду
Сьогодні, 15:11
 0
Українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень, – Шмигаль
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8