На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями





Про це Андрій Гідзінський.



Стан дітей стабілізувався, але вони досі перебувають в реанімації.



"Вони в свідомості, контактні, тобто з ними можна поговорити, вони розуміють, що сталося, не пам’ятають, але розуміють де є. Зараз продовжуємо консервативне лікування до одужання", – зазначив завідувач відділення анестезіології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє братів 10 та 12 років, яких 3 січня витягли з-під криги без ознак життя і реанімували, – прийшли до тями.Про це Суспільному розповів заввідділення анестезіології Нововолинської центральної міської лікарніСтан дітей стабілізувався, але вони досі перебувають в реанімації."Вони в свідомості, контактні, тобто з ними можна поговорити, вони розуміють, що сталося, не пам’ятають, але розуміють де є. Зараз продовжуємо консервативне лікування до одужання", – зазначив завідувач відділення анестезіології.

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