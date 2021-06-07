На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями

На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями
Двоє братів 10 та 12 років, яких 3 січня витягли з-під криги без ознак життя і реанімували, – прийшли до тями.

Про це Суспільному розповів заввідділення анестезіології Нововолинської центральної міської лікарні Андрій Гідзінський.

Стан дітей стабілізувався, але вони досі перебувають в реанімації.

"Вони в свідомості, контактні, тобто з ними можна поговорити, вони розуміють, що сталося, не пам’ятають, але розуміють де є. Зараз продовжуємо консервативне лікування до одужання", – зазначив завідувач відділення анестезіології.

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Теги: діти, крига, Луцьк, лікарня, врятували, брати
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