На Волині двоє братів, яких врятували з-під криги, прийшли до тями
Сьогодні, 15:50
Двоє братів 10 та 12 років, яких 3 січня витягли з-під криги без ознак життя і реанімували, – прийшли до тями.
Про це Суспільному розповів заввідділення анестезіології Нововолинської центральної міської лікарні Андрій Гідзінський.
Стан дітей стабілізувався, але вони досі перебувають в реанімації.
"Вони в свідомості, контактні, тобто з ними можна поговорити, вони розуміють, що сталося, не пам’ятають, але розуміють де є. Зараз продовжуємо консервативне лікування до одужання", – зазначив завідувач відділення анестезіології.
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Про це Суспільному розповів заввідділення анестезіології Нововолинської центральної міської лікарні Андрій Гідзінський.
Стан дітей стабілізувався, але вони досі перебувають в реанімації.
"Вони в свідомості, контактні, тобто з ними можна поговорити, вони розуміють, що сталося, не пам’ятають, але розуміють де є. Зараз продовжуємо консервативне лікування до одужання", – зазначив завідувач відділення анестезіології.
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Сьогодні, 15:50
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