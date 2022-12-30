Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО





Про це Олександр Павлюк.



Він розповів, що нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.



"Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.



Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання осколкових гранат.Про це інформує у своєму Телеграм заступник командувача Сухопутних військВін розповів, що нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ."Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.

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