Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО

Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО
Російські окупанти почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання осколкових гранат.

Про це інформує у своєму Телеграм заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Він розповів, що нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.

"Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.
Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО

Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.
Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО

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Теги: Сухопутні війська, окупанти, гранати
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