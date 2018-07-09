У Луцьку через ДТП утворився затор. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
6 січня у Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія.
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
Автомобіль «Шкода» врізався в інший легковик попереду. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав.
Внаслідок аварії утворився великий затор. На місці працює поліція.
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Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
Автомобіль «Шкода» врізався в інший легковик попереду. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав.
Внаслідок аварії утворився великий затор. На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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