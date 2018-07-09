У Луцьку через ДТП утворився затор. ВІДЕО

У Луцьку через ДТП утворився затор. ВІДЕО
6 січня у Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія.

Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.

Автомобіль «Шкода» врізався в інший легковик попереду. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав.

Внаслідок аварії утворився великий затор. На місці працює поліція.


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Теги: Луцьк, ДТП, затор
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