Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР

Володимир Путін розглядає Республіку Білорусь і тимчасово окупований Крим як території для проведення ядерних провокацій.



Про це



Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що з боку режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.



"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – повідомив Юсов.



Крім того, він наголосив, що у Кремлі розуміють, що в разі здійснення такого кроку – він буде останнім для путінського режиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією, отриманою Головним управлінням розвідки України, російський диктаторрозглядає Республіку Білорусь і тимчасово окупований Крим як території для проведення ядерних провокацій.Про це йдеться в пресслужбі ГУР Міністерства оборони України.Представник Головного управління розвідкизазначив, що з боку режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару."Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – повідомив Юсов.Крім того, він наголосив, що у Кремлі розуміють, що в разі здійснення такого кроку – він буде останнім для путінського режиму.

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