Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР
Сьогодні, 17:50
За інформацією, отриманою Головним управлінням розвідки України, російський диктатор Володимир Путін розглядає Республіку Білорусь і тимчасово окупований Крим як території для проведення ядерних провокацій.
Про це йдеться в пресслужбі ГУР Міністерства оборони України.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що з боку режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.
"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – повідомив Юсов.
Крім того, він наголосив, що у Кремлі розуміють, що в разі здійснення такого кроку – він буде останнім для путінського режиму.
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Про це йдеться в пресслужбі ГУР Міністерства оборони України.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що з боку режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.
"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – повідомив Юсов.
Крім того, він наголосив, що у Кремлі розуміють, що в разі здійснення такого кроку – він буде останнім для путінського режиму.
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