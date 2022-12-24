Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР

Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР
За інформацією, отриманою Головним управлінням розвідки України, російський диктатор Володимир Путін розглядає Республіку Білорусь і тимчасово окупований Крим як території для проведення ядерних провокацій.

Про це йдеться в пресслужбі ГУР Міністерства оборони України.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що з боку режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – повідомив Юсов.

Крім того, він наголосив, що у Кремлі розуміють, що в разі здійснення такого кроку – він буде останнім для путінського режиму.

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Теги: Путін, Крим, Білорусь, ядерний удар, ГУР
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