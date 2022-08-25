В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ

В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році.

Про це повідомив Данілов, пише УП.

За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППо Patriot "і багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного".

Також, на думку Данілова, свою роль зіграє "ракетна і дронова програма України".

При цьому секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.

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Теги: РНБО, Данілов, наступ ЗСУ
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