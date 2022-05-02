ЗСУ вперше увійшли до топ-15 армій світу





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Роком раніше українська армія посідала у рейтингу 22-е місце. Цього року ЗСУ вдалося обійти в рейтингу армії Ірану, Ізраїлю, Австралії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню та Німеччини.



"Оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік в результаті дій у відповідь, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу, а також запровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку", - йдеться у матеріалі.



При цьому експерти підкреслили, що 2023 рік виявиться вирішальним у напрямі війни Росії проти України, оскільки "стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави зрештою дадуть взнаки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу. При цьому Росія все ще зберігає друге місце у цьому рейтингу.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рейтинг компанії Global Firepower (GFP).Роком раніше українська армія посідала у рейтингу 22-е місце. Цього року ЗСУ вдалося обійти в рейтингу армії Ірану, Ізраїлю, Австралії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню та Німеччини."Оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік в результаті дій у відповідь, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу, а також запровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку", - йдеться у матеріалі.При цьому експерти підкреслили, що 2023 рік виявиться вирішальним у напрямі війни Росії проти України, оскільки "стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави зрештою дадуть взнаки".

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