Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО

5 січня до поліції зателефонував 27-річний житель села Княгининок Луцького району і повідомив, що викрали його автомобіль Volkswagen Golf.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Транспортний засіб знаходився поблизу будинку заявника, ключі запалювання були у салоні. Автомобіль був незамкнений та з пальним у бакові. Згодом легковика знайшли у полі поблизу сусіднього села із пошкодженнями.На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції спеціалісти кінологічного центру. Кінологам вдалося вийти на слід зловмисника та невдовзі поліцейські його затримали.Правопорушником виявився 44-річний житель Луцького району. Нині він дає покази слідчим. Будучи напідпитку чоловік вирішив покататися на чужому автомобілі, скоїв на ньому ДТП без потерпілих і залишив у полі.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.