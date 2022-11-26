Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО

Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО
5 січня до поліції зателефонував 27-річний житель села Княгининок Луцького району і повідомив, що викрали його автомобіль Volkswagen Golf.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Транспортний засіб знаходився поблизу будинку заявника, ключі запалювання були у салоні. Автомобіль був незамкнений та з пальним у бакові. Згодом легковика знайшли у полі поблизу сусіднього села із пошкодженнями.

На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції спеціалісти кінологічного центру. Кінологам вдалося вийти на слід зловмисника та невдовзі поліцейські його затримали.
Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО

Правопорушником виявився 44-річний житель Луцького району. Нині він дає покази слідчим. Будучи напідпитку чоловік вирішив покататися на чужому автомобілі, скоїв на ньому ДТП без потерпілих і залишив у полі.
Вирішив покататися: п'яний волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. ФОТО

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: викрав автомобіль, Княгининок
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