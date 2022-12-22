Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder

Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder
Президент Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Як виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на сайт Білого дому.

Байден та Шольц підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Таким чином, вони показали непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії Росії.

Байден та Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Для цього США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина – БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

До того ж наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot. Тож Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці нашій країні додаткової батареї ППО Patriot.

Окрім цього, Байден та Шольц висловили вдячність за військову підтримку, яку інші члени Альянсу та партнери надають Україні.

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Теги: допомога, Україна, Німеччина, США
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