Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі





Про це



Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.



6 січня, п’ятниця, Навечір’я Різдва Христового:



8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого,

17.00 – всенічна.



7 січня, субота, Різдво Христове:



7.30 – літургія (нижній храм),

9.00 – літургія,

17.00 – вечірня, благодійний концерт архієрейського хору «Оранта».



8 січня, неділя, Собор Пресвятої Богородиці:



7.30 – літургія (нижній храм),

9.00 – літургія,

10.30 – літургія для дітей (нижній храм),

17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



9 січня, понеділок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:



9.00 – літургія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в Луцьку.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.п’ятниця, Навечір’я Різдва Христового:8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого,17.00 – всенічна., субота, Різдво Христове:7.30 – літургія (нижній храм),9.00 – літургія,17.00 – вечірня, благодійний концерт архієрейського хору «Оранта»., неділя, Собор Пресвятої Богородиці:7.30 – літургія (нижній храм),9.00 – літургія,10.30 – літургія для дітей (нижній храм),17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»., понеділок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:9.00 – літургія.

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