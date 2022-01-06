Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі

Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі
Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в Луцьку.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.

6 січня, п’ятниця, Навечір’я Різдва Христового:

8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого,
17.00 – всенічна.

7 січня, субота, Різдво Христове:

7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
17.00 – вечірня, благодійний концерт архієрейського хору «Оранта».

8 січня, неділя, Собор Пресвятої Богородиці:

7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
10.30 – літургія для дітей (нижній храм),
17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

9 січня, понеділок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:

9.00 – літургія.

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Теги: собор, богослужіння, Різдво
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