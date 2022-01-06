Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі
Сьогодні, 16:58
Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в Луцьку.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.
6 січня, п’ятниця, Навечір’я Різдва Христового:
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого,
17.00 – всенічна.
7 січня, субота, Різдво Христове:
7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
17.00 – вечірня, благодійний концерт архієрейського хору «Оранта».
8 січня, неділя, Собор Пресвятої Богородиці:
7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
10.30 – літургія для дітей (нижній храм),
17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, понеділок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:
9.00 – літургія.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.
6 січня, п’ятниця, Навечір’я Різдва Христового:
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого,
17.00 – всенічна.
7 січня, субота, Різдво Христове:
7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
17.00 – вечірня, благодійний концерт архієрейського хору «Оранта».
8 січня, неділя, Собор Пресвятої Богородиці:
7.30 – літургія (нижній храм),
9.00 – літургія,
10.30 – літургія для дітей (нижній храм),
17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, понеділок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:
9.00 – літургія.
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