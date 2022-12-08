Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України
Сьогодні, 16:27
На Донеччині загинув 19-річний воїн із села Старики Луцького району Роман Журавель.
На сайті адміністрації президента України зареєстрували петицію на присвоєння бійцю найвищої державної відзнаки Героя України (посмертно).
Петицію опублікували Діана Михалюк 3 січня.
«Прошу розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Журавлю Роману Петровичу 26.02.2003 уродженець села Старики, Волинської області», – йдеться в повідомленні.
Аби її розглянули, треба зібрати 25 000 підписів. Станом на 5 січня є вже 583.
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На сайті адміністрації президента України зареєстрували петицію на присвоєння бійцю найвищої державної відзнаки Героя України (посмертно).
Петицію опублікували Діана Михалюк 3 січня.
«Прошу розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Журавлю Роману Петровичу 26.02.2003 уродженець села Старики, Волинської області», – йдеться в повідомленні.
Аби її розглянули, треба зібрати 25 000 підписів. Станом на 5 січня є вже 583.
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