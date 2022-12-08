Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України





На сайті адміністрації президента України зареєстрували петицію на присвоєння бійцю найвищої державної відзнаки Героя України (посмертно).



Петицію опублікували Діана Михалюк 3 січня.



«Прошу розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Журавлю Роману Петровичу 26.02.2003 уродженець села Старики, Волинської області», – йдеться в повідомленні.



Аби її розглянули, треба зібрати 25 000 підписів. Станом на 5 січня є вже 583.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 19-річний воїн із села Старики Луцького району Роман Журавель. На сайті адміністрації президента України зареєструвалина присвоєння бійцю найвищої державної відзнаки Героя України (посмертно).Петицію опублікували3 січня.«Прошу розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Журавлю Роману Петровичу 26.02.2003 уродженець села Старики, Волинської області», – йдеться в повідомленні.Аби її розглянули, треба зібрати 25 000 підписів. Станом на 5 січня є вже 583.

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