Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України

Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України
На Донеччині загинув 19-річний воїн із села Старики Луцького району Роман Журавель.

На сайті адміністрації президента України зареєстрували петицію на присвоєння бійцю найвищої державної відзнаки Героя України (посмертно).

Петицію опублікували Діана Михалюк 3 січня.

«Прошу розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України посмертно Журавлю Роману Петровичу 26.02.2003 уродженець села Старики, Волинської області», – йдеться в повідомленні.

Аби її розглянули, треба зібрати 25 000 підписів. Станом на 5 січня є вже 583.

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Теги: Герой України, звання, петиція, Журавель, волинянин
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