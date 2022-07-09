В Україні з'явився новий вид відпусток





Про це повідомляє видання



Так, згідно з п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у зручний для нього час надаватимуться щорічні відпустки тим, хто є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.



Водночас у п. 19 в. 25 Закону України «Про відпустки» передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, яка надається працівнику в обов’язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш ніж рік – тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 1 січня запровадили новий вид відпусток. Відповідно до зміни до ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки» зміни зачеплять місцеву та добровільну пожежну охорони.Про це повідомляє видання ligazakon Так, згідно з п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у зручний для нього час надаватимуться щорічні відпустки тим, хто є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.Водночас у п. 19 в. 25 Закону України «Про відпустки» передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, яка надається працівнику в обов’язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш ніж рік – тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію