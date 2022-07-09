В Україні з'явився новий вид відпусток
Сьогодні, 17:25
В Україні з 1 січня запровадили новий вид відпусток. Відповідно до зміни до ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки» зміни зачеплять місцеву та добровільну пожежну охорони.
Про це повідомляє видання ligazakon.
Так, згідно з п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у зручний для нього час надаватимуться щорічні відпустки тим, хто є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.
Водночас у п. 19 в. 25 Закону України «Про відпустки» передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, яка надається працівнику в обов’язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш ніж рік – тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.
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Про це повідомляє видання ligazakon.
Так, згідно з п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у зручний для нього час надаватимуться щорічні відпустки тим, хто є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.
Водночас у п. 19 в. 25 Закону України «Про відпустки» передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, яка надається працівнику в обов’язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш ніж рік – тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.
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