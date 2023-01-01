Ракетний удар по Дніпру: повідомили про ще одну загиблу дитину

Валентин Резніченко повідомив, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру сягнула 45.



Про це він написав у



"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.



За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Дніпропетровської обласної військової адміністраціїповідомив, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру сягнула 45.Про це він написав у Телеграм "Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей.

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