Ракетний удар по Дніпру: повідомили про ще одну загиблу дитину
Сьогодні, 17:55
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру сягнула 45.
Про це він написав у Телеграм.
"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.
За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей.
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Про це він написав у Телеграм.
"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.
За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей.
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