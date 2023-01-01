Ракетний удар по Дніпру: повідомили про ще одну загиблу дитину

Ракетний удар по Дніпру: повідомили про ще одну загиблу дитину
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру сягнула 45.

Про це він написав у Телеграм.

"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.

За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей.
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про ще одну загиблу дитину

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Теги: ракетний удар, Дніпро
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