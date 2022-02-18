На щиті: до Нововолинська завтра привезуть тіла полеглих воїнів

У середу, 13 вересня, до Нововолинська на щиті повертаютьсяГероїПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Об 11:00 запланована зустріч на вʼїзді в місто.Коридором шани проводимо на майдан Незалежності, де відбудеться панахида та прощання з містом. По завершенню кортеж із тілом Володимира Гасюка проводимо до його будинку за адресою: вулиця Шопена, 3а, а Олександра Пущала до будинку за адресою: вулиця Коцюбинського, 15», - зазначив Карпус.У Свято-Духівському соборі о 12:30 розпочнеться панахида та прощання з Героєм Володимиром Гасюком.У Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) о 12:30 розпочнеться панахида та прощання з Героєм Олександром Пущалом.Чин погребіння Захисників - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).