«Укрпошта» випустила марку із волинської писанкою

«Укрпошта» випустила три стандартні поштові марки з, а також Одеської і Чернівецької областей.Про це повідомляє прес-служба ДП.Десятий випуск стандартних поштових марок відтворює писанки різних регіонів України. У вересні 2022 року було введено в обіг стандартні поштові марки номіналу М із писанкою Вінниччини та номіналу U із писанкою Львівщини. У квітні 2023-го — номіналу Н із писанкою Івано-Франківщини та номіналу Т із писанкою Гуцульщини.А 12 вересня «Укрпошта» презентувала нові стандартні поштові марки серії «Українська народна писанка». Серед них – №2036 «Волинська обл.» номіналу F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України (грошовий еквівалент — 23,00 грн).Також представили марки з писанками Одещини та Чернівецької області.Тираж кожної стандартної поштової марки — 1 000 000 екземплярів.Зображення писанок, що відтворені на стандартних поштових марках, Укрпошті надав Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. АвторкаОдеської й Волинської областей — заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Коновал, Чернівецької області — Марія Джуряк.