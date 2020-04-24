«Укрпошта» випустила марку із волинської писанкою
Сьогодні, 20:15
«Укрпошта» випустила три стандартні поштові марки з писанками Волинської, а також Одеської і Чернівецької областей.
Про це повідомляє прес-служба ДП.
Десятий випуск стандартних поштових марок відтворює писанки різних регіонів України. У вересні 2022 року було введено в обіг стандартні поштові марки номіналу М із писанкою Вінниччини та номіналу U із писанкою Львівщини. У квітні 2023-го — номіналу Н із писанкою Івано-Франківщини та номіналу Т із писанкою Гуцульщини.
А 12 вересня «Укрпошта» презентувала нові стандартні поштові марки серії «Українська народна писанка». Серед них – №2036 «Волинська обл.» номіналу F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України (грошовий еквівалент — 23,00 грн).
Також представили марки з писанками Одещини та Чернівецької області.
Тираж кожної стандартної поштової марки — 1 000 000 екземплярів.
Зображення писанок, що відтворені на стандартних поштових марках, Укрпошті надав Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. Авторка писанок Одеської й Волинської областей — заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Коновал, Чернівецької області — Марія Джуряк.
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Про це повідомляє прес-служба ДП.
Десятий випуск стандартних поштових марок відтворює писанки різних регіонів України. У вересні 2022 року було введено в обіг стандартні поштові марки номіналу М із писанкою Вінниччини та номіналу U із писанкою Львівщини. У квітні 2023-го — номіналу Н із писанкою Івано-Франківщини та номіналу Т із писанкою Гуцульщини.
А 12 вересня «Укрпошта» презентувала нові стандартні поштові марки серії «Українська народна писанка». Серед них – №2036 «Волинська обл.» номіналу F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України (грошовий еквівалент — 23,00 грн).
Також представили марки з писанками Одещини та Чернівецької області.
Тираж кожної стандартної поштової марки — 1 000 000 екземплярів.
Зображення писанок, що відтворені на стандартних поштових марках, Укрпошті надав Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. Авторка писанок Одеської й Волинської областей — заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Коновал, Чернівецької області — Марія Джуряк.
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