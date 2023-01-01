Зеленський дав старт перевіркам всіх рішень ВЛК від початку великої війни
Сьогодні, 20:32
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненого на сайті глави держави.
«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України», - зазначено в указі.
При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.
Як відомо, два тижні тому РНБО погодила проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.
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Про це йдеться в указі президента, оприлюдненого на сайті глави держави.
«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України», - зазначено в указі.
При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.
Як відомо, два тижні тому РНБО погодила проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.
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