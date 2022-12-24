Препарати екстреної контрацепції можуть стати в Україні безрецептурними

Препарати екстреної контрацепції можуть стати в Україні безрецептурними
Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта.

Однак, з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів, йдеться у повідомленні МОЗ у телеграмі.

МОЗ уже звернулося до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

«Попередньо, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом.

Засоби екстреної контрацепції зазвичай мають 2 діючі речовини: левоноргестрел і уліпристалу ацетат.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними.

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Теги: ліки, МОЗ
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