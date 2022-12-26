На Волині волонтери готують авто для евакуації поранених
Сьогодні, 00:29
Волинські волонтери потребують допомоги – вони готують автомобіль для евакуації поранених бійців 100-ї бригади тероборони.
Про це у фейсбуці повідомив волонтер із позивним «Дед Волинь».
Він зазначив, що волонтери на Волині готують машину під евакуацію поранених для 100 бригади. Авто вже придбали, частково привели до пуття. Будуть встановлені додаткові медичні ноші та обладнання.
«Але, як завжди, на все не вистачає коштів. Не будьте байдужими, ця машина дуже потрібна нашим Захисникам», - додав волонтер.
Усі небайдужі можуть задонатити за реквізитами:
картка Приватбанк № 4149629318310869 (Жовнірук Наталія).
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Про це у фейсбуці повідомив волонтер із позивним «Дед Волинь».
Він зазначив, що волонтери на Волині готують машину під евакуацію поранених для 100 бригади. Авто вже придбали, частково привели до пуття. Будуть встановлені додаткові медичні ноші та обладнання.
«Але, як завжди, на все не вистачає коштів. Не будьте байдужими, ця машина дуже потрібна нашим Захисникам», - додав волонтер.
Усі небайдужі можуть задонатити за реквізитами:
картка Приватбанк № 4149629318310869 (Жовнірук Наталія).
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