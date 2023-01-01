На іспит з водіння записатися онлайн можна у ще чотирьох регіонах
Сьогодні, 03:52
Жителі ще чотирьох областей України зможуть записатися онлайн на практичний іспит з водіння.
Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
За інформацією відомства, онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в Хмельницькій, Черкаській, Полтавській і Чернігівській області.
У цих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.
У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
За інформацією відомства, онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в Хмельницькій, Черкаській, Полтавській і Чернігівській області.
У цих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.
У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.
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