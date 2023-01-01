На іспит з водіння записатися онлайн можна у ще чотирьох регіонах

Жителі ще чотирьох областей України зможуть записатися онлайн на практичний іспит з водіння.Про це у телеграмі повідомляє МВС України.За інформацією відомства, онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в Хмельницькій, Черкаській, Полтавській і Чернігівській області.У цих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.