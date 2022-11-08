Приватизація «Волиньторфу»: як бачать ситуацію у громаді та держпідприємстві. ВІДЕО





Як розповів Іван Киричик, підприємство є прибутковим, зокрема за січень-серпень 2023-го чистий прибуток становив понад 10 млн гривень.



Зі слів директора, це не перша спроба приватизації підприємства, яке надає робочі місця майже для всієї Прилісненської громади, а також забезпечує місцевих жителів теплопостачанням за рахунок своєї котельні.



Тепер, сказав Іван Киричик, під загрозою старт опалювального сезону для всього колишнього Маневицького району, а також невиконані до кінця зобов’язання із постачання торфобрикетів місцевим бюджетним установам.

Керівник ДП "Волиньторф" Іван Киричик.

"Маєм гіркий досвід приватизації підприємств, які були після приватизації зупинені. Знайти якусь альтернативу або заміну цьому, а тоді можна було б виставляти на продаж виробничий об’єкт, який міг би уже працювати", — зазначив Іван Киричик.



Машиніст брикетного пресу Геннадій Демидюк, який проживає в селі Прилісне, розповів: новину про приватизацію "Волиньторфу" сприйняв погано, адже ніхто з працівників не хоче втратити працю та заробіток.

Геннадій Демидюк.

Про особливості своєї роботи чоловік сказав таке: "Дивлюся за пресами, щоб ніде ніяких поломок не було, щоб все добре йшло. Робота, як для села, то тут у нас більше нема ніякої роботи. Зарплатою усі задоволені", — зазначив волинянин.



Працівник "Волиньторфу" Юрій Ковальчук — апаратник. Чоловік працює на підприємстві більш як 20 років. Говорить: в їхньому цеху стежать за процесом сушіння торфу.

Юрій Ковальчук.

"Торф по конвеєрах з вагоноперекидача по лєнтах йде на підготовче відділення, там відсіюється непотрібне і до нас іде в бункер. Газами з печі тягне і таким чином сушиться торф. Є монітори, за якими ми наблюдаємо за процесами. Якщо щось десь стається, то повідомляємо між собою по рації", — каже робітник.



На підприємстві працюють більше як 300 людей, частина з яких зараз служать у ЗСУ. Про це розповіла голова профспілкової місцевої організації "Волиньторфу" Аліна Базарнова. Говорить: питання приватизації підприємства активізували майже три роки тому. Крім того, додає, немає відповіді, чи буде збережний профіль виробництва після продажу.



"Неодноразово звертались і до обласної ради, і до Міненергетики. Профспілки виступали повноправним членом комісії по приватизації. Тоді право голосу мав представник від профспілки. На сьогодні згідно з чинним законодавством представник від колективу", — додала вона.

Аліна Базарнова.

Думки громади, ОВА і регіонального відділення Фонду держмайна

До майна "Волиньторфу" належить і критична інфраструктура, зокрема котельня, яка опалює 11 будинків 40-квартирних, де проживає більш як 1 500 осіб, та амбулаторію, що обслуговує 5 000 людей. Про це Суспільному розповів Прилісненський сільський голова Ігор Терещенко.

Ігор Терещенко.

"Мали б відтермінувати цей процес. Найти можливість виділити громаді кошти, побудувавши котельню. Тоді ставити питання стосовно приватизації даного об’єкту", — зазначив посадовець.



Торік державне підприємство заробив 200 мільйонів чистого прибутку. "Волиньторф" для регіону залишається стратегічним підприємством, розповів заступник керівника профільного управління обласної адміністрації Андрій Ткачук.



"Аналізуємо структуру реалізації, в якій більше 80 % складають підприємства бюджетної сфери, які дуже суттєво залежать від продукції, від ціноутворення на цьому підприємстві", — додав посадовець.



Початкова ціна реалізації ДП "Волиньторф" становить 190 мільйонів 194 506 гривень. Це будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортний засіб, розповіла заступниця начальника регіонального відділення Фонду держмайна України Тетяна Маслечко.



"Так, як у ДП був укладений договір на постачання послуг із постачання теплової енергії, то покупець до закінчення даного договору, який є укладений, теж виконує дані умови. Земля під об’єктами не продається", — сказала посадовиця.



Зі слів Тетяни Маслечко, торги заплановані на 6 жовтня 2023 року. Як додала голова місцевої профспілки Аліна Базарнова, незалежно від перебігу аукціону з продажем ДП "Волиньторф" його профспілкова організація і надалі лобіюватиме питання збереження робочих місць у законний спосіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне підприємство "Волиньторф", котре спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів, від початку повномасштабної війни не припиняло своєї роботи. 12 вересня стало відомо, що Фонд держмайна України виставив майно на аукціон Як розповів Суспільному керівник державного підприємства, підприємство є прибутковим, зокрема за січень-серпень 2023-го чистий прибуток становив понад 10 млн гривень.Зі слів директора, це не перша спроба приватизації підприємства, яке надає робочі місця майже для всієї Прилісненської громади, а також забезпечує місцевих жителів теплопостачанням за рахунок своєї котельні.Тепер, сказав, під загрозою старт опалювального сезону для всього колишнього Маневицького району, а також невиконані до кінця зобов’язання із постачання торфобрикетів місцевим бюджетним установам."Маєм гіркий досвід приватизації підприємств, які були після приватизації зупинені. Знайти якусь альтернативу або заміну цьому, а тоді можна було б виставляти на продаж виробничий об’єкт, який міг би уже працювати", — зазначив Іван Киричик.Машиніст брикетного пресу, який проживає в селі Прилісне, розповів: новину про приватизацію "Волиньторфу" сприйняв погано, адже ніхто з працівників не хоче втратити працю та заробіток.Про особливості своєї роботи чоловік сказав таке: "Дивлюся за пресами, щоб ніде ніяких поломок не було, щоб все добре йшло. Робота, як для села, то тут у нас більше нема ніякої роботи. Зарплатою усі задоволені", — зазначив волинянин.Працівник "Волиньторфу"— апаратник. Чоловік працює на підприємстві більш як 20 років. Говорить: в їхньому цеху стежать за процесом сушіння торфу."Торф по конвеєрах з вагоноперекидача по лєнтах йде на підготовче відділення, там відсіюється непотрібне і до нас іде в бункер. Газами з печі тягне і таким чином сушиться торф. Є монітори, за якими ми наблюдаємо за процесами. Якщо щось десь стається, то повідомляємо між собою по рації", — каже робітник.На підприємстві працюють більше як 300 людей, частина з яких зараз служать у ЗСУ. Про це розповіла голова профспілкової місцевої організації "Волиньторфу". Говорить: питання приватизації підприємства активізували майже три роки тому. Крім того, додає, немає відповіді, чи буде збережний профіль виробництва після продажу."Неодноразово звертались і до обласної ради, і до Міненергетики. Профспілки виступали повноправним членом комісії по приватизації. Тоді право голосу мав представник від профспілки. На сьогодні згідно з чинним законодавством представник від колективу", — додала вона.Думки громади, ОВА і регіонального відділення Фонду держмайнаДо майна "Волиньторфу" належить і критична інфраструктура, зокрема котельня, яка опалює 11 будинків 40-квартирних, де проживає більш як 1 500 осіб, та амбулаторію, що обслуговує 5 000 людей. Про це Суспільному розповів Прилісненський сільський голова"Мали б відтермінувати цей процес. Найти можливість виділити громаді кошти, побудувавши котельню. Тоді ставити питання стосовно приватизації даного об’єкту", — зазначив посадовець.Торік державне підприємство заробив 200 мільйонів чистого прибутку. "Волиньторф" для регіону залишається стратегічним підприємством, розповів заступник керівника профільного управління обласної адміністрації"Аналізуємо структуру реалізації, в якій більше 80 % складають підприємства бюджетної сфери, які дуже суттєво залежать від продукції, від ціноутворення на цьому підприємстві", — додав посадовець.Початкова ціна реалізації ДП "Волиньторф" становить 190 мільйонів 194 506 гривень. Це будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортний засіб, розповіла заступниця начальника регіонального відділення Фонду держмайна України Тетяна Маслечко."Так, як у ДП був укладений договір на постачання послуг із постачання теплової енергії, то покупець до закінчення даного договору, який є укладений, теж виконує дані умови. Земля під об’єктами не продається", — сказала посадовиця.Зі слів Тетяни Маслечко, торги заплановані на 6 жовтня 2023 року. Як додала голова місцевої профспілки Аліна Базарнова, незалежно від перебігу аукціону з продажем ДП "Волиньторф" його профспілкова організація і надалі лобіюватиме питання збереження робочих місць у законний спосіб.

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