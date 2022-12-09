У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО

У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській встановлюють особу зловмисниці, яка обґрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок з магазинів на території міста.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

У провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цим фактом розпочате досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, поліція, зловмисниця, крадіжки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
Сьогодні, 11:36
У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 11:00
СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
Сьогодні, 10:50
Приватизація «Волиньторфу»: як бачать ситуацію у громаді та держпідприємстві. ВІДЕО
Сьогодні, 10:39
На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
09 грудень, 2022, 17:25
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО
08 вересень, 2022, 12:00
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки
28 липень, 2022, 14:36
У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО
03 червень, 2022, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
Сьогодні, 11:36
 0
У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
Сьогодні, 10:50
 0
Приватизація «Волиньторфу»: як бачать ситуацію у громаді та держпідприємстві. ВІДЕО
Сьогодні, 10:39
 0
На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8