У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО

Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській встановлюють особу зловмисниці, яка обґрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок з магазинів на території міста.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цим фактом розпочате досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.