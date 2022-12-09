У Луцьку встановлюють особу жінки, яка підозрюється в крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській встановлюють особу зловмисниці, яка обґрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок з магазинів на території міста.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цим фактом розпочате досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цим фактом розпочате досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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