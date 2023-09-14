Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: вимагатиме ордер на арешт

Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: вимагатиме ордер на арешт
Європейський парламент засуджує участь режиму Лукашенка в невиправданій, незаконній і неспровокованій агресивній війні росії проти України та сприяння ненависті, дезінформації та пропаганді, що повторює войовничу риторику Москви.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, пише LB.ua.

Також Європарламент засуджує масове постачання режимом Лукашенка амуніції та військової техніки російським агресорам, зокрема виробництво компонентів для російської армії, а також розміщення російських військ у Білорусі та їхнє навчання білоруськими інструкторами. Йдеться, зокрема, і про незаконна та спонсоровану рф терористичну організацію група “Вагнера”.

Європарламент засуджує загрозу приєднатися до агресії в поєднанні з розміщенням військ біля білорусько-українського кордону, що зв’язує там українські війська, а також використання білоруської території, повітряного простору та інфраструктури як плацдарму для початку вторгнення, а також для продовження ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах в Україні.

Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.

Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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