Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: вимагатиме ордер на арешт

Лукашенка в невиправданій, незаконній і неспровокованій агресивній війні росії проти України та сприяння ненависті, дезінформації та пропаганді, що повторює войовничу риторику Москви.



Про це йдеться у резолюції Європарламенту, пише



Також Європарламент засуджує масове



Європарламент засуджує загрозу приєднатися до агресії в поєднанні з розміщенням військ біля білорусько-українського кордону, що зв’язує там українські війська, а також використання білоруської території, повітряного простору та інфраструктури як плацдарму для початку вторгнення, а також для продовження ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах в Україні.



Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.



Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент засуджує участь режимув невиправданій, незаконній і неспровокованій агресивній війні росії проти України та сприяння ненависті, дезінформації та пропаганді, що повторює войовничу риторику Москви.Про це йдеться у резолюції Європарламенту, пише LB.ua Також Європарламент засуджує масове постачання режимом Лукашенка амуніції та військової техніки російським агресорам , зокрема виробництво компонентів для російської армії, а також розміщення російських військ у Білорусі та їхнє навчання білоруськими інструкторами. Йдеться, зокрема, і про незаконна та спонсоровану рф терористичну організацію група “Вагнера”.Європарламент засуджує загрозу приєднатися до агресії в поєднанні з розміщенням військ біля білорусько-українського кордону, що зв’язує там українські війська, а також використання білоруської території, повітряного простору та інфраструктури як плацдарму для початку вторгнення, а також для продовження ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах в Україні.Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.Європейські парламентарі зазначають, що більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, завдаючи шкоди залізницям та іншим лініям постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишньому полку Пагоні, які мужньо борються на боці Збройних Сил України, дають відсіч агресорам.

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