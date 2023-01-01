На Волині попереджають про можливі звуки вибухів





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.



"14 вересня, з 13:00 до 13:20, біля села Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попереджають про можливі звуки вибухів.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС."14 вересня, з 13:00 до 13:20, біля села Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!

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