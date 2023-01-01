На Волині попереджають про можливі звуки вибухів

На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
На Волині попереджають про можливі звуки вибухів.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

"14 вересня, з 13:00 до 13:20, біля села Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!

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Теги: Волинь, вибухи, відлуння
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