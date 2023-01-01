На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
Сьогодні, 12:54
На Волині попереджають про можливі звуки вибухів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
"14 вересня, з 13:00 до 13:20, біля села Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
"14 вересня, з 13:00 до 13:20, біля села Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині чоловік впав у криницю
Сьогодні, 13:05
На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
Сьогодні, 12:54
Рятують життя: медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях
Сьогодні, 12:30
Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: вимагатиме ордер на арешт
Сьогодні, 12:14
Медіа