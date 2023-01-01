Судитимуть лучанина, який порушив заборону суду наближатися до дружини
Сьогодні, 13:30
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне невиконання 49-річним жителем Луцька обмежувального припису.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіку, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців наближатися до колишньої дружини та в будь-який спосіб контактувати з нею.
Проте він систематично порушував ці заборони, лаявся та вчиняв сварки, відтак жінка була змушена була повідомити про це правоохоронців –і тепер кривдника судитимуть.
Зауважимо, що згідно із санкцією ст. 390-1 КК України умисне невиконання обмежувальних приписів карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіку, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців наближатися до колишньої дружини та в будь-який спосіб контактувати з нею.
Проте він систематично порушував ці заборони, лаявся та вчиняв сварки, відтак жінка була змушена була повідомити про це правоохоронців –і тепер кривдника судитимуть.
Зауважимо, що згідно із санкцією ст. 390-1 КК України умисне невиконання обмежувальних приписів карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
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