14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк

14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Волинський захисник Юрій Москалюк повернувся з російського полону. Там він пробув 14 місяців.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Дякую Юрію за його мужність і бажаю швидкого відновлення. Віримо, що всі наші захисники повернуться додому живими і здоровими", - йдеться в повідомленні.
14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк

Нагадаємо, що 6 липня додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них – 4 мешканці Волині.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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