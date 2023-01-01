14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Сьогодні, 14:10
Волинський захисник Юрій Москалюк повернувся з російського полону. Там він пробув 14 місяців.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Дякую Юрію за його мужність і бажаю швидкого відновлення. Віримо, що всі наші захисники повернуться додому живими і здоровими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 6 липня додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них – 4 мешканці Волині.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Дякую Юрію за його мужність і бажаю швидкого відновлення. Віримо, що всі наші захисники повернуться додому живими і здоровими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 6 липня додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них – 4 мешканці Волині.
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