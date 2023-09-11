На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Роман Члек
Сьогодні, 17:33
У бою з російськими окупантами загинув лучанин Роман Члек.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Члек Роман Юрійович, 13.08.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого телефоніста апаратної взводу зв’язку групи бойового управління.
Загинув 11.09.2023, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новобойківське Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Члек Роман Юрійович, 13.08.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого телефоніста апаратної взводу зв’язку групи бойового управління.
Загинув 11.09.2023, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новобойківське Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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