Київський адвокат працював на «вагнерів»

Київський адвокат працював на «вагнерів»
Працівники СБУ викрили у Києві екс-адвоката, який «працював» на Телеграм-канал «Вагнера» і закликав захопити владу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в телеграмі.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб рф, щоб розхитати обстановку в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті.

За даними слідства, фігурант позиціонував себе як «лідер громадської думки» та провокував людей до громадських заворушень під виглядом «протестних» мітингів.

Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів.

У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі.
Київський адвокат працював на «вагнерів»

Встановлено, що «відеозвернення» фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали «вагнерівців».

Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як «позицію» пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави.

За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: СБУ, Київ
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