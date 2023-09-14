Збройні сили продовжують наступ на Бахмутському напрямку, – Генштаб

Сьогодні російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 17 із 22 ворожих “шахедів”.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом ворог завдав 1 ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Грем'ячка, Гай Чернігівської області; Стара Гута, Уланове, Мачулища, Грабовське, Пономаренки Сумської області та Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки Харківської області.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області.На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області.На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області.На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гаврилівка, Зміївка, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Покровське Дніпропетровської області.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.