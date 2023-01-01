«У дорозі йому стало зле. Ймовірно, він у лікарні»: що відомо про керівника підприємства на Волині, який не повернувся з-за кордону
Сьогодні, 16:40
Директор комунального підприємства «Володимиртепло» Сергій Коба днями поїхав у відрядження в Литву та не повернувся звідти й написав заяву про звільнення. Як стало відомо сьогодні, 19 вересня, під час брифінгу міського голови, зараз він, ймовірно, перебуває на лікуванні у медичному закладі в Литві.
Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Як зазначив міський голова, кількаденне відрядження до Литви, метою якою було перейняти досвід щодо використання альтернативних джерел енергії, збору та утилізації сміття, планувалося заздалегідь. Окрім Сергія Коби, до складу делегації увійшов перший заступник, а також начальник управління містобудування та керівник КП «Полігон». Згідно з розпорядженням про відрядження вони мали повернутись в Україну 15 вересня.
"Проте цього ж дня на мою електронну пошту надійшла заява від директора КП «Володимиртепло» про те, що він розриває контракт у зв’язку зі станом здоров’я, адже у поїздці йому стало зле. Цього ж дня мав з ним телефонну розмову, під час якої Сергій Коба подякував за роботу і співпрацю та ще раз підтвердив те, що не може виконувати свої професійні обов’язки через хворобу. На той момент мені ще не було відомо, що він залишиться за кордоном. Відтоді зв’язку з Сергієм Кобою немає. Учора я написав відповідну заяву у поліцію, де повідомив, що депутат не повернувся із закордонного відрядження у визначений термін. Від членів делегації, яка побувала у Литві, стало відомо, що Сергію Кобі стало погано просто в дорозі. Тож зараз, ймовірно, він у лікарні", - зазначив Ігор Пальонка.
Також він зазначив, що це неприємна несподіванка, адже не за горами початок опалювального сезону, а також у розпалі реалізація низки незавершених проєктів по котельнях. Наразі обов’язки керівника «Володимиртепло» виконуватиме головний інженер.
"Будемо робити усе можливе, аби підприємство працювало у плановому режимі і вчасно забезпечило наших мешканців послугами з теплопостачання", - наголосив Ігор Пальонка.
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Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Як зазначив міський голова, кількаденне відрядження до Литви, метою якою було перейняти досвід щодо використання альтернативних джерел енергії, збору та утилізації сміття, планувалося заздалегідь. Окрім Сергія Коби, до складу делегації увійшов перший заступник, а також начальник управління містобудування та керівник КП «Полігон». Згідно з розпорядженням про відрядження вони мали повернутись в Україну 15 вересня.
"Проте цього ж дня на мою електронну пошту надійшла заява від директора КП «Володимиртепло» про те, що він розриває контракт у зв’язку зі станом здоров’я, адже у поїздці йому стало зле. Цього ж дня мав з ним телефонну розмову, під час якої Сергій Коба подякував за роботу і співпрацю та ще раз підтвердив те, що не може виконувати свої професійні обов’язки через хворобу. На той момент мені ще не було відомо, що він залишиться за кордоном. Відтоді зв’язку з Сергієм Кобою немає. Учора я написав відповідну заяву у поліцію, де повідомив, що депутат не повернувся із закордонного відрядження у визначений термін. Від членів делегації, яка побувала у Литві, стало відомо, що Сергію Кобі стало погано просто в дорозі. Тож зараз, ймовірно, він у лікарні", - зазначив Ігор Пальонка.
Також він зазначив, що це неприємна несподіванка, адже не за горами початок опалювального сезону, а також у розпалі реалізація низки незавершених проєктів по котельнях. Наразі обов’язки керівника «Володимиртепло» виконуватиме головний інженер.
"Будемо робити усе можливе, аби підприємство працювало у плановому режимі і вчасно забезпечило наших мешканців послугами з теплопостачання", - наголосив Ігор Пальонка.
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