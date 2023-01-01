Кількість електрокарів на Волині зросла утричі
Сьогодні, 17:12
Цього року на Волині зареєстрували вже майже 900 електрокарів. Порівняно з попереднім роком кількість таких авто збільшилася утричі.
Про це інформує Суспільне.
"За відповідний період 2022 року електроавтомобілів вперше зареєстрованих по чотирьох сервісних центрах МВС області було втричі менше — 348. З них – 248 гібридів", — розповів начальник регіонального сервісного центру у Волинській області Олександр Семчишин.
Всього в Україні від початку року зареєстрували 70 976 електрокарів.
Зі слів Олександра Семчишина, для екотранспорту є спеціальні "зелені" номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями, вони закріплюються виключно за електротранспортом. Транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.
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Про це інформує Суспільне.
"За відповідний період 2022 року електроавтомобілів вперше зареєстрованих по чотирьох сервісних центрах МВС області було втричі менше — 348. З них – 248 гібридів", — розповів начальник регіонального сервісного центру у Волинській області Олександр Семчишин.
Всього в Україні від початку року зареєстрували 70 976 електрокарів.
Зі слів Олександра Семчишина, для екотранспорту є спеціальні "зелені" номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями, вони закріплюються виключно за електротранспортом. Транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.
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