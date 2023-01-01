Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО

Івана Мучича - нагрудним знаком «Золотий хрест», Сергія Деркача - медалями «За поранення». Володимир Шахно нагороджений орденом «За мужність» посмертно. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.



Про це



Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 10 травня 2023 року військовослужбовець із села Сошичне Іван Мучич нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».



Воїн Сергій Деркач із Підріччя ушанований відзнаками Міністерства оборони України – медалями «За поранення» (легке, важке). Керівник зазначеного відомства видав відповідний документ 15 серпня 2023 року.



Окрім того, є і посмертна нагорода. Указом Президента України від 26 травня 2023 року Володимирові Шахну з Брониці присвоєний орден «За мужність» ІІІ ступеня. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.



Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, начальником Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом відвідали сім’ї воїнів-земляків і вручили відзнаки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовців з Волині відзначили державними нагородами:- нагрудним знаком «Золотий хрест»,- медалями «За поранення».нагороджений орденом «За мужність» посмертно. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 10 травня 2023 року військовослужбовець із села Сошичненагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».Воїніз Підріччя ушанований відзнаками Міністерства оборони України – медалями «За поранення» (легке, важке). Керівник зазначеного відомства видав відповідний документ 15 серпня 2023 року.Окрім того, є і посмертна нагорода. Указом Президента України від 26 травня 2023 року Володимирові Шахну з Брониці присвоєний орден «За мужність» ІІІ ступеня. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.Начальниця районної військової адміністраціїспільно з міським головою, начальником Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримкивідвідали сім’ї воїнів-земляків і вручили відзнаки.

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