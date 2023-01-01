Росіяни обстріляли волонтерів, які евакуйовували цивільних: 6 загиблих

Російські загарбники продовжують убивати цивільних. Наразі вже відомо про шістьох загиблих унаслідок обстрілу Куп’янська.Про це у фейсбуці повідомляє начальник слідчого управління ГУНП Харківщини«Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент», - зазначив поліцейський.Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години.«Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися», - додав Болвінов.