Росіяни обстріляли волонтерів, які евакуйовували цивільних: 6 загиблих
Сьогодні, 18:31
Російські загарбники продовжують убивати цивільних. Наразі вже відомо про шістьох загиблих унаслідок обстрілу Куп’янська.
Про це у фейсбуці повідомляє начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.
«Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент», - зазначив поліцейський.
Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години.
«Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися», - додав Болвінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.
«Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент», - зазначив поліцейський.
Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години.
«Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися», - додав Болвінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині провели в останню путь Героя Назарія Шуміка
Сьогодні, 18:51
Росіяни обстріляли волонтерів, які евакуйовували цивільних: 6 загиблих
Сьогодні, 18:31
У військкоматі на Львівщині знущалися з чоловіка: ДБР відкрило кримінальне провадження
Сьогодні, 17:50
Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:39
Медіа