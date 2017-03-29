У селі на Волині дорога на цвинтар перетворюється на болото
Сьогодні, 19:43
У селі Бахів Ковельського району померлих на цвинтар везуть по коліна у багнюці.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на 12 канал.
Тут немає твердого покриття, а опісля дощів дорога перетворюється у суцільне болото.
Уродженець села Олександр Дячук нині стоїть на захисту країни. У серпні був змушений приїхати додому, аби перепоховати брата, який загинув під Бахмутом.
50-річний Олександр Берега служив на посаді страшого стрільця. Загинув понад рік тому. Спершу його поховали на Дніпропетровщині, а в серпні цього року перепоховали на малій батьківщині. Спершу з Героєм прощалися біля рідного дому, опісля велелюдною ходою провели на кладовище.
«І дивіться, якою дорогою ми їхали на кладовище. Люди йшли пішки. Невже не можна зробити ту дорогу?» - каже Олександр Дячук.
Чоловік після поранення нині на милицях. Каже: на цвинтар не те що ходити, їздити важко. Після дощів люди тонуть у багнюці. Автівки змушені об'їжджати полями, знищуючи врожай односельчан.
Захисник каже: сумно дивитися на такий останній земний шлях полеглих Героїв. Обурюється, що поки одні ціною власного життя обороняють Україну, інші - не спромоглися навіть подбати про гідні зустріч та прощання з полеглими на війні.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на 12 канал.
Тут немає твердого покриття, а опісля дощів дорога перетворюється у суцільне болото.
Уродженець села Олександр Дячук нині стоїть на захисту країни. У серпні був змушений приїхати додому, аби перепоховати брата, який загинув під Бахмутом.
50-річний Олександр Берега служив на посаді страшого стрільця. Загинув понад рік тому. Спершу його поховали на Дніпропетровщині, а в серпні цього року перепоховали на малій батьківщині. Спершу з Героєм прощалися біля рідного дому, опісля велелюдною ходою провели на кладовище.
«І дивіться, якою дорогою ми їхали на кладовище. Люди йшли пішки. Невже не можна зробити ту дорогу?» - каже Олександр Дячук.
Чоловік після поранення нині на милицях. Каже: на цвинтар не те що ходити, їздити важко. Після дощів люди тонуть у багнюці. Автівки змушені об'їжджати полями, знищуючи врожай односельчан.
Захисник каже: сумно дивитися на такий останній земний шлях полеглих Героїв. Обурюється, що поки одні ціною власного життя обороняють Україну, інші - не спромоглися навіть подбати про гідні зустріч та прощання з полеглими на війні.