Екологи назвали причину масового мору риби у Луцьку
Сьогодні, 20:44
У ставках в мікрорайоні Кічкарівка у Луцьку масовий мор риби трапився через нестачу кисню у воді.
Про це пише ВолиньUA.
Начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак розповіла, що екоінспекція провела аналіз води у ставках.
«У нас є прилад, який вимірює рівень розчинного кисню у воді. При нормі у 4 мг прилад показав лише 1,25 мг. За такого показника риба просто задихнулася», - зауважила Лисак.
«Справа у тому, що ці водойми мілкі. Вода там не є проточною. Дощів давно не було. Температура сильно прогрілася. У воді почали масово розмножуватися водорості. А рослини активно поглинають кисень. Це і спричинило його дефіцит. Зараз комунальні служби прибирають мертву рибу. Також за 5 днів буде аналіз води на вміст хімічних речовин», - зазначила Оксана Лисак.
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Про це пише ВолиньUA.
Начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак розповіла, що екоінспекція провела аналіз води у ставках.
«У нас є прилад, який вимірює рівень розчинного кисню у воді. При нормі у 4 мг прилад показав лише 1,25 мг. За такого показника риба просто задихнулася», - зауважила Лисак.
«Справа у тому, що ці водойми мілкі. Вода там не є проточною. Дощів давно не було. Температура сильно прогрілася. У воді почали масово розмножуватися водорості. А рослини активно поглинають кисень. Це і спричинило його дефіцит. Зараз комунальні служби прибирають мертву рибу. Також за 5 днів буде аналіз води на вміст хімічних речовин», - зазначила Оксана Лисак.
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