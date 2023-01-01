Волиняни показали новий БПЛА на озброєнні ЗСУ

Волиняни показали новий БПЛА на озброєнні ЗСУ
Комісія Міноборони допустила до експлуатації в Силах оборони БПЛА «Backfire K1».

Про це у фейсбуці повідомив волинський військовослужбовець Олександр Гаврилюк.

За його словами, пташка «Бекфаєр» допущена комісією МО до експлуатації в Силах Оборони України.

«Станом на сьогодні оформлюємо папери для включення до наказу МОУ", - інформує командир загону Ілля Шполянський.

Зведений загін «Злі птахи» щодня нищить щурів та пацюків на різних напрямках фронту.

БпЛА загону долітають в оперативну глибину, туди, куди зазвичай не дотягується арта. При цьому жодного випадку падіння на ворожій території. Точність влучення у ціль - до 5 метрів. Це - достатньо хороша ефективність для двох осколкових бомб.

Запис із відеокамер літака дає можливість аналізувати результати уражень.

Лише протягом крайнього тижня це: зосередження особового складу, дві командних машини, два засоби РЕБ+ РЛС.

«Поступово вдосконалюємо та розгортаємо виробництво, готуємось до державного контракту та офіційного постачання в ЗСУ. Підтримуємо суміжні команди БПЛА (ГУР, ССО, ДПСУ, СБУ)», - йдеться у повідомленні.

Ілля Шполянський подякував команді "Злих птахів": військовим, службовцям, інженерам, робітникам, волонтерам, фандрейзерам, благодійникам та донаторам.

"Дякую вам, дівчата та хлопці, за завзятість, готовність покласти життя за Батьківщини, за вміння терпіти та мріяти. Особливо хочу виділити тебе, донаторе! Тільки завдяки тобі ми ще можемо воювати, працювати, розробляти, розширюватись", - звернувся він до членів команди та інвесторів.

Водночас командир загону наголосив, що війна триває, тож кожен українець і не тільки може стати інвестором у майбутню перемогу.

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Теги: війна, ЗСУ
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