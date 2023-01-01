На Волині біля кордону запустили в небо історичний прапор Білорусі. ВІДЕО

На Волині біля кордону запустили в небо історичний прапор Білорусі. ВІДЕО
Поблизу українсько-білоруського кордону, біля контрольно-пропускного пункту "Доманове" на Волині відбулася акція "Вітання народу Республіки Білорусь з Днем біло-червоно-білого прапора".

У повітря запустили біло-червоно-білий стяг, який нині заборонений у Білорусі. Як розповів учасник акції Анатолій, акцію організували білоруси та військовослужбовців Полку імені Кастуся Калиновського, - повідомляє Суспільне.

З міркувань безпеки чоловіки приховали обличчя. Зі слів Анатолія, на Батьківщині його переслідують за спротив режиму Лукашенка.

"Це ініціатива білоруського спротиву, білорусів, які живуть не тільки в Україні, а й в багатьох країнах. Ми цю акцію координували із полком Калиновського. На жаль, зараз в Білорусі він (прапор — ред.) під забороною за пропаганду стяга можна сісти у тюрму", — розповів Анатолій.

Владислав живе в Україні віднедавна. Каже, що вболіває за Україну і допомагає військовим. Чоловік сподівається, що історичний стяг побачать білоруси, які теж не підтримують режим Лукашенка.

"Вони побачать його у небі і зрозуміють, що зможуть щось зробити. Нам і українцям далі жити, Лукашенко коли-небудь помре. Це природа і нам треба щось робити і йти разом до волі, від режиму", — говорить чоловік.

Прапор розміром десять на п'ять метрів підняли у повітря з допомогою повітряних кульок. Як і планували учасники акції, стяг полетів у бік Білорусі.


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Теги: Білорусь, акція, Волинь
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