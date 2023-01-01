20 вересня на Волині: гортаючи календар
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З днем народження сьогодні вітають журналістку Олену Горєлкіну (на фото).
Крім того, день народження відзначають бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.
Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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Крім того, день народження відзначають бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.
Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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