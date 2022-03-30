Волинь отримала від Польщі «швидку»

Волинь одна з чотирьох областей, яка отримала карету швидкої допомоги класу «C» від Польщі.Транспорт в межах проєкту Interreg «Lubelskie dla Ukrainy» поляки передали: Волинській Львівській, Закарпатській та Рівненській областям, - повідомляють у Волинській ОВА.Гуманітарну допомогу особисто передали представники Республіки Польща.«Польща робить вклад не лише у перемогу України, а й перемогу добра над злом, а демократії над тиранією. Ми допомагали й будемо допомагати вам, адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського суспільства. Усі автомобілі швидкої медичної допомоги нові і сподіваюсь, вони гідно слугуватимуть медикам, адже вони рятують життя військових та цивільних», – наголосив Віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський.Слід зазначити, що «швидкі» допоможуть працювати медикам у найскладніших умовах, адже у ньому є необхідне медичне обладнання.Зокрема, кожне авто обладнане інфузоматами, дефибриляторами, моніторами пацієнта, відсмоктувачами, апаратами-ШВЛ. Також в межах гуманітарної допомоги області отримають кровозупинні засоби, турнікети, перев’язувальні матеріали та по одному генератору.«Дякую нашим друзям та партнерам за чергову підтримку українців. Впевнений, передана швидка допоможе лікарям швидше приїздити на виклики та надавати якісну необхідну допомогу пацієнтам», – зазначив заступник голови ОДА Олександр Троханенко.Відтак, авто одержав Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.