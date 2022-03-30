Волинь отримала від Польщі «швидку»

Волинь отримала від Польщі «швидку»
Волинь одна з чотирьох областей, яка отримала карету швидкої допомоги класу «C» від Польщі.

Транспорт в межах проєкту Interreg «Lubelskie dla Ukrainy» поляки передали: Волинській Львівській, Закарпатській та Рівненській областям, - повідомляють у Волинській ОВА.

Гуманітарну допомогу особисто передали представники Республіки Польща.

«Польща робить вклад не лише у перемогу України, а й перемогу добра над злом, а демократії над тиранією. Ми допомагали й будемо допомагати вам, адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського суспільства. Усі автомобілі швидкої медичної допомоги нові і сподіваюсь, вони гідно слугуватимуть медикам, адже вони рятують життя військових та цивільних», – наголосив Віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський.

Слід зазначити, що «швидкі» допоможуть працювати медикам у найскладніших умовах, адже у ньому є необхідне медичне обладнання.

Зокрема, кожне авто обладнане інфузоматами, дефибриляторами, моніторами пацієнта, відсмоктувачами, апаратами-ШВЛ. Також в межах гуманітарної допомоги області отримають кровозупинні засоби, турнікети, перев’язувальні матеріали та по одному генератору.

«Дякую нашим друзям та партнерам за чергову підтримку українців. Впевнений, передана швидка допоможе лікарям швидше приїздити на виклики та надавати якісну необхідну допомогу пацієнтам», – зазначив заступник голови ОДА Олександр Троханенко.

Відтак, авто одержав Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, допомога, медицина, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія здійснила чергову атаку на Україну: що відомо
Сьогодні, 08:46
Волинь отримала від Польщі «швидку»
Сьогодні, 08:25
На Волині створили ще одну рекреаційну зону. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Волинські громади одними з перших в Україні реалізуватимуть проєкт ЮНІСЕФ
Сьогодні, 05:28
Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
18 вересень, 21:07
На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО
12 травень, 08:35
Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі
30 березень, 2022, 17:31
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО
08 травень, 2020, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія здійснила чергову атаку на Україну: що відомо
Сьогодні, 08:46
 0
Волинь отримала від Польщі «швидку»
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині створили ще одну рекреаційну зону. ФОТО
Сьогодні, 07:33
 0
Волинські громади одними з перших в Україні реалізуватимуть проєкт ЮНІСЕФ
Сьогодні, 05:28
 0
Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8