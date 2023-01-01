Ситуація на фронті: де ЗСУ обороняються, а де наступають

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, а також наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Минулої доби рф атакувала Україну 31 ударним дроном типу Shahed-136/131, з яких 28 були знищені засобами протиповітряної оборони України. Під час удару постраждав Кривий Ріг: є загиблі та поранені серед цивільних, руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області.Також під вогнем авіації опинилися Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися приблизно сотня населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту:: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.окупанти продовжують утримувати угруповання військ прикриття держкордону. Вони проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, аби не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.Сили оборони успішно відбили атаки ворога у районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, однак успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута: завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.там росіяни вели марні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.Сили оборони тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.там українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу: знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділами ракетних військ уразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.